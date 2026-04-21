Фото: ОГП

Прокуратура передала до суду справу 21-річного мешканця Бериславського району за зґвалтування та розбещення 13-річної дитини

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

Фігурант підтримував товариські стосунки з багатодітною матір’ю, яка самостійно виховує п’ятьох доньок різного віку. Родина перебувала на обліку через складні життєві обставини. Молодик періодично відвідував сім’ю, приносив дітям подарунки та солодощі.

У вересні 2025 року під час святкування дня народження старшої дитини фігурнат запросив одну з дівчаток посидіти разом із ним у наметі на подвір’ї, де зґвалтував її. Надалі протягом кількох місяців він продовжував вчиняти щодо 13-річної дитини розпусні дії.

Коли про ці факти стало відомо, усіх п’ятьох дітей вилучили з родини для медичного обстеження та надання необхідної допомоги.

Наразі зловмисник перебуває під вартою. За зґвалтування та розбещення дитини йому загрожує тривалий термін ув’язнення.

