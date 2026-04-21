21 квітня 2026, 09:43

Приносив солодощі та подарунки, а потім зґвалтував 13-річну: на Херсонщині судитимуть 21-річного молодика

Прокуратура передала до суду справу 21-річного мешканця Бериславського району за зґвалтування та розбещення 13-річної дитини

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

Фігурант підтримував товариські стосунки з багатодітною матір’ю, яка самостійно виховує п’ятьох доньок різного віку. Родина перебувала на обліку через складні життєві обставини. Молодик періодично відвідував сім’ю, приносив дітям подарунки та солодощі.

У вересні 2025 року під час святкування дня народження старшої дитини фігурнат запросив одну з дівчаток посидіти разом із ним у наметі на подвір’ї, де зґвалтував її. Надалі протягом кількох місяців він продовжував вчиняти щодо 13-річної дитини розпусні дії.

Коли про ці факти стало відомо, усіх п’ятьох дітей вилучили з родини для медичного обстеження та надання необхідної допомоги.

Наразі зловмисник перебуває під вартою. За зґвалтування та розбещення дитини йому загрожує тривалий термін ув’язнення.

Нагадаємо, на Вінниччині чоловік щотижня протягом двох років ґвалтував падчерку. Дівчинка намагалася розповісти про все матері та бабусі, але рідні їй не повірили. Зловмисника затримали.

17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
