Бив, кидав, гасив недопалки: на Кіровоградщині вітчим вбив 8-місячне немовля

На Кіровоградщині чоловік вбив маленького хлопчика, якому не виповнилось навіть року. Виявилось, що вітчим регулярно катував немовля

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Як розповіли правоохоронці, останній місяць свого життя 8-місячне немовля провело у муках. Вітчим постійно знущався з дитини: бив, кидав, гасив недопалки об шкіру, перекидав коляску разом із дитиною. Експертиза підтвердила ці катування: на тілі дитини експерти зафіксували численні опіки, гематоми, садна.

Одного дня у п'яному стані чоловік кілька разів ударив немовля головою об стіну. Внаслідок цього дитина померла.

Роками чоловік не визнав провину та намагався перекласти провину на матір хлопчика. Суд першої інстанції призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі. Проте прокуратура з цим не погодилась. Апеляційний суд скасував вирок як надто м’який і призначив довічне позбавлення волі.

