04 березня 2026, 13:04

Понад 30 млн грн збитків на пальному: посадовцям Міноборони та Генштабу повідомлено підозри

04 березня 2026, 13:04
Фото: Прокуратура України
В Україні викрили схему розкрадання та завищення витрат на пальне для Збройних Сил, що спричинило збитки державі понад 30 мільйонів гривень

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, на Миколаївщині посадовці оборонного сектору організували схему, у якій вони підробляли документи та штучно створювали потребу в бензині та дизелі, щоб привласнити пальне.

Підозри повідомлено чотирьом учасникам групи, серед яких колишні начальники підрозділів Міністерства оборони та Генерального штабу ЗСУ, начальник служби ПММ військової частини та керівник пункту заправки.

Слідство встановило, що у 2022-2025 роках службові особи вносили неправдиві дані до планів забезпечення бойової підготовки, яка фактично не проводилася. На підставі цих документів безпідставно виділялися паливно-мастильні матеріали, які лише формально оприбутковувалися.

Для прикриття оборудки оформлювалися фіктивні накладні та донесення про рух майна, а пальне продавалося третім особам із подальшим розподілом прибутку. В результаті було привласнено 133 тонни бензину та понад 364 тонни дизелю на суму 22 млн грн.

Посадовців затримано. Матеріали щодо ще одного учасника виділено в окреме провадження, до суду направлено клопотання про обрання запобіжних заходів.

Окрім цього, на Житомирщині повідомлено підозру начальнику квартирно-експлуатаційної частини району за порушення під час постачання мазуту для військових частин.

За даними слідства, попри нульову ставку ПДВ для оборонних закупівель, постачання оплачувалося з включенням 20% податку, що спричинило зайве перерахування 8,3 млн грн. Щодо підозрюваного застосовано запобіжний захід.

Нагадаємо, на Полтавщині військовослужбовці систематично крали дизпаливо, призначене для фронту. Крадене пальне водії переливали у каністри та передавали організатору, який продавав його приблизно по 40 грн за літр. За скоєне зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі.

