НАБУ і САП викрили суддю на хабарі

Правоохоронці повідомили про підозру судді з Луганської області, відрядженому до одного із судів Чернівецької області. Йдеться про хабар у тисячі доларів

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Правоохоронці з'ясували, що суддя підбурював адвоката до надання 30 тисяч доларів судді Солом’янського райсуду столиці. За ці гроші очікувалось винесення "потрібного" вироку у справі за обвинуваченням особи у вчиненні кримінального правопорушення у сфері службової діяльності.

"Наразі перевіряється причетність інших осіб до вчинення злочину, вирішується питання про застосування до судді запобіжного заходу", - повідомили в САП.

