UA | RU
09 квітня 2026, 13:50

НАБУ і САП викрили суддю на хабарі

09 квітня 2026, 13:50
Фото: НАБУ
Правоохоронці повідомили про підозру судді з Луганської області, відрядженому до одного із судів Чернівецької області. Йдеться про хабар у тисячі доларів

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, передає RegioNews.

Правоохоронці з'ясували, що суддя підбурював адвоката до надання 30 тисяч доларів судді Солом’янського райсуду столиці. За ці гроші очікувалось винесення "потрібного" вироку у справі за обвинуваченням особи у вчиненні кримінального правопорушення у сфері службової діяльності.

"Наразі перевіряється причетність інших осіб до вчинення злочину, вирішується питання про застосування до судді запобіжного заходу", - повідомили в САП.

Нагадаємо, раніше в Україні викрили схему розкрадання та завищення витрат на пальне для Збройних Сил, що спричинило збитки державі понад 30 мільйонів гривень.

НАБУ САП судді Луганська область Чернівецька область
