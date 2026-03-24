17:59  24 березня
РФ вдарила по пологовому будинку в Івано-Франківську
16:44  24 березня
Росіяни вдарили по центру Львова, у місті пожежа
15:59  24 березня
На Миколаївщині чоловік надіслав дружині посилку із вибухівкою
UA | RU
UA | RU
24 березня 2026, 18:15

На Харківщинів чоловік "продавав" бронювання

24 березня 2026, 18:15
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

На Харківщині викрили 46-річного чоловіка. Він організував схему фіктивного працевлаштування військовозобов’язаних чоловіків на об’єкті критичної інфраструктури для незаконного оформлення відстрочки від призову

Про це повідомляє прокуратура Харківської області, передає RegioNews.

У лютому цього року чоловік познайомився з 31-річним майстром станції технічного обслуговування у Харкові та запропонував "вирішити питання" з отриманням бронювання від мобілізації. Ділок пообіцяв рацевлаштувати чоловіка на підприємство житлово-комунальної сфери або оборонно-промислового комплексу, де той рахувався б лише на папері.

Свої "послуги" зловмисник оцінив у 9 500 доларів США. За ці гроші він обіцяв роботу з бронюванням, а також вплив на посадовців ТЦК та СП для прийняття позитивного рішення щодо проходження ВЛК та оформлення відстрочки. Правоохоронці затримали його під час отримання грошей.

"За клопотанням прокурора підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, СБУ та Нацполіція заблокували десять нових схем ухилення від мобілізації та затримали організаторів оборудок. За суми від 3 до 24 тисяч доларів ділки пропонували військовозобов'язаним уникнути призову через підроблені документи або допомагали втекти за кордон поза пунктами пропуску.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ухилення від мобілізації прокуратура Харківська область
Остап Дроздов
Юрій Касьянов
Валерій Чалий
Всі блоги »