30 квітня 2026, 20:59

Бояться "небесної кари": на Запоріжжі росіяни масово скидають форму та маскуються під мирних мешканців

Фото ілюстративне
На Оріхівському напрямку росіяни, щоб хоч якось просунутися і не отримати відповідь із неба від Сил оборони України, перевдягаються у цивільний одяг

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає RegioNews.

"Московити з 7-ї десантно-штурмової дивізії ЗС РФ грубо порушують норми міжнародного гуманітарного права на Оріхівському напрямку. Щоб хоч якось просунутися і не отримати вогняний "привіт” з неба від Сил оборони України, загарбники перевдягаються у цивільне”, - заявили у ГУР.

Українські воєнні розвідники звернули увагу на те, що використання цивільного одягу для маскування комбатантів є воєнним злочином, який створює додаткові ризики для мирного населення в зоні бойових дій.

Нагадаємо, що протяго 29 квітня російські війська завдали 833 удари по 43 населених пунктах Запорізької області.

