У Білій Церкві на Київщині 30 квітня близько 18:30 стався вибух поблизу адміністративної будівлі територіального центру комплектування

За даними поліції, невідомий чоловік кинув гранату у бік будівлі.

За даними поліції, невідомий чоловік кинув гранату у бік будівлі. Боєприпас здетонував, однак, за попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Зловмисника затримали одразу на місці події. Ним виявився місцевий житель.

Наразі на місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки, кінологи, патрульна поліція, а також співробітники Служба безпеки України.

За даним фактом слідчі Служби безпеки України розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 263 та ч. 1 ст. 114 Кримінального кодексу України.

