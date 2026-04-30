Поліція повідомила подробиці вибуху біля ТЦК у Білій Церкві
У Білій Церкві на Київщині 30 квітня близько 18:30 стався вибух поблизу адміністративної будівлі територіального центру комплектування
Про це повідомляє пресслужба поліції Київської області, передає RegioNews.
За даними поліції, невідомий чоловік кинув гранату у бік будівлі. Боєприпас здетонував, однак, за попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.
Зловмисника затримали одразу на місці події. Ним виявився місцевий житель.
Наразі на місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки, кінологи, патрульна поліція, а також співробітники Служба безпеки України.
За даним фактом слідчі Служби безпеки України розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 263 та ч. 1 ст. 114 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, що у Харкові правоохоронці затримали чоловіка, який вчинив хуліганські дії та підірвав гранату поблизу супермаркету.