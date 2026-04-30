5 тисяч доларів і ти "вільний": на Львівщині продавали зняття з розшуку ТЦК

У Львівській області викрили організатора схеми для ухилянтів. Він брав гроші з чоловіків за нібито вплив на ТЦК

Як з'ясували правоохоронці, ділок отримав від військовозобов’язаного чоловіка 153 тисячі гривень за вплив на ТЦК. Очікувалось, що "клієнта" знімуть з розшкуку". Також йшлось про вплив на ВЛК.

Загалом ділок оцінив свої послуги на 5,5 тисячі доларів. З них за вплив на ТЦК 1,5 тисячі та 4 тисячі за вплив на ВЛК. Потім "клієнт" повинен був оновити свої військово-облікові документи, що дало б йому можливість працевлаштуватися та оформити бронювання від мобілізації у Сили Оборони України під час дії воєнного стану.

53-річного організатора схеми затримали після того, як він отримав грошіж. Тепер йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що працівники ДБР повідомили про підозру посадовцям одного з відділів Миколаївського районного ТЦК та СП.