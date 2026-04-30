30 квітня 2026, 19:35

5 тисяч доларів і ти "вільний": на Львівщині продавали зняття з розшуку ТЦК

Фото: Національна поліція
У Львівській області викрили організатора схеми для ухилянтів. Він брав гроші з чоловіків за нібито вплив на ТЦК

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, ділок отримав від військовозобов’язаного чоловіка 153 тисячі гривень за вплив на ТЦК. Очікувалось, що "клієнта" знімуть з розшкуку". Також йшлось про вплив на ВЛК.

Загалом ділок оцінив свої послуги на 5,5 тисячі доларів. З них за вплив на ТЦК 1,5 тисячі та 4 тисячі за вплив на ВЛК. Потім "клієнт" повинен був оновити свої військово-облікові документи, що дало б йому можливість працевлаштуватися та оформити бронювання від мобілізації у Сили Оборони України під час дії воєнного стану.

53-річного організатора схеми затримали після того, як він отримав грошіж. Тепер йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що працівники ДБР повідомили про підозру посадовцям одного з відділів Миколаївського районного ТЦК та СП.

