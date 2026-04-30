У Києві патрульні розшукали шістьох чоловіків, яких підозрюють у нападі на водія та його неповнолітнього пасажира в Оболонському районі

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Днями на спецлінію 112 надійшло повідомлення про хуліганство.

За словами заявника, група з шести чоловіків завдала тілесних ушкоджень йому та підлітку, розбила автомобіль і втекла з місця події.

Патрульні отримали опис нападників, передали орієнтування колегам і розпочали пошуки. Зловмисників виявили на вулиці Героїв Дніпра — вони відповідали отриманим прикметам.

Один із чоловіків поводився агресивно, тож його затримали із застосуванням кайданок. На нього склали адміністративні матеріали.

Згодом усіх шістьох фігурантів затримали слідчі в порядку ст. 208 КПК України.

За фактом нападу відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 КК України — хуліганство, вчинене групою осіб. Наразі тривають слідчі дії.

