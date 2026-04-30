Потрощена автівка та двоє в лікарні: у Харкові водій не впорався з керуванням і протаранив електроопору
У Харкові поліція встановлює обставини дорожньо-транспортної пригоди, яка сталась 30 квітня
Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.
Інцидент стався 30 квітня на проспекті Героїв Харкова. Водій автомобіля Volkswagen не впорався з керуванням та здійснив наїзд на електроопору.
У результаті аварії травми отримали водій та пасажир авто.
Обох чоловіків госпіталізували до медичного закладу.
Слідчі вирішують питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху
Наразі триває встановлення всіх обставин ДТП.
Нагадаємо, що 30 квітня у селі Княжа на Звенигородщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів. На місці події працюють усі необхідні служби.