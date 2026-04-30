У Сумській області у четвер 30 квітня внаслідок російських атак по транспортних засобах постраждали шестеро мирних жителів, які звернулися по допомогу до лікарів

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

"Шестеро цивільних сьогодні звернулися по допомогу до медиків після ворожих атак по транспортних засобах на Сумщині”, - повідомив Григоров.

У Середино-Будській громаді внаслідок ранкової атаки ворожого дрона по автобусу водій та одна пасажирка отримали медичну допомогу. Лікуються амбулаторно.

Ще троє чоловіків постраждали внаслідок російського удару по мотоциклу в цій самій громаді. Їм надали необхідну допомогу, госпіталізація не знадобилася.

У Великописарівській громаді російський дрон атакував цивільний автомобіль. Постраждав чоловік, йому надають необхідну допомогу. Ушкодження не важкі.

Начальник ОВА наголосив, що російські дрони продовжують прицільно атакувати цивільний транспорт на прикордонні. Він закликав жителів не зволікати з евакуацією.

Нагадаємо, що у Чернігові 30 квітня внаслідок російської атаки зафіксовано влучання в адміністративну будівлю, є постраждалі.