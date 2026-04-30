На Рівненщині через опалення отруїлись діти
На Рівненщині через опалення постраждали діти. Рятувальники вкотре закликають бути пильними
Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.
На Рівненщині через несправність газового котла постраждали двоє хлопчиків. Це діти віком 14-років. Попередньо, діагностували отруєння чадним газом. СТан дітей легкий, вони під наглядом медиків.
Рятувальники закликають громадян:
- регулярно перевіряйте справність газового обладнання;
- забезпечте вентиляцію у приміщеннях;
- встановіть детектор чадного газу
Нагадаємо, нещодавно у Миколаєві діти отруїлися у розважальному центрі. До лікарні звернулися семеро дітей. Правоохоронці зареєстрували подію та проводять перевірку.
Всі блоги »