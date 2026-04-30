30 квітня 2026, 20:05

Україна розробила систему РЕБ, яка успішно нейтралізує російські "Кинджали" - ЗМІ

Фото з відкритих джерел
Україна розробила систему РЕБ, яка здатна нейтралізувати російські гіперзвукові ракети. Цю систему створили проти дронів, але в результаті вона показала себе і проти ракет

Про це повідомляє Kyiv Independent, передає RegioNews.

Зазначається, що система "Ліма" придушує супутниковий сигнал що наводить російські ракети на ціль. В результаті російський "Кинджал" промахується та не влучає в ціль. Промах може бути навіть на сотні кілометрів.

Зазначається, що цінність цієї РЕБ також у її вартості. Виготовлення для покриття всієї України обійдеться в 1,8 мільярда доларів. Це вартість лише двох батарей Patriot.

Нагадаємо, раніше у Cascade Systems (українська компанія-розробник) розповіли, що за перший квартал цього року система "Ліма" відхилила 33 крилаті ракети та понад 10 тисяч безпілотників. Також ця система знешкоджує понад 98% керованих авіабомб, які були випущені в зонах дії системи.

оборона зброя Кинджал
