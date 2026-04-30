У Запорізькій області оператори окремої бригади безпілотних систем Nemesis уразили низку ворожих цілей: пікап із засобами радіоелектронної боротьби, автомобілі типу “буханка”, легкові авто, вантажівки й автотранспорт з причепами

Про це повідомили Сили безпілотних систем у Фейсбуці, передає RegioNews.

У СБС наголошують, що удари по транспорту російських окупантів мають критичне значення.

"Вони порушують логістичне забезпечення, зривають підвезення боєприпасів, пального та провізії, ускладнюють евакуацію поранених і обмежують маневр підрозділів як у наступі, так і в обороні”, – пояснили військові.

