Элитные авто и недвижимость: как живет семья заместителя БЭБа на Волыни

Сергей Журавлев. Фото: Bihus.Info

Об этом говорится в новом расследовании журналистов, передает RegioNews

Сам Журавлев объясняет часть активов через отца, проживающего на оккупированных территориях и имеющего российский паспорт. По его словам, отец помог семье приобрести недвижимость и автомобили, которыми пользуется само чиновник, в частности BMW и Ford Mustang.

Журналисты обратили внимание на декларации должностного лица, где он отмечал пользование недвижимостью и автомобилями, официально принадлежащими отцу.

Также в 2021 году отец стал владельцем квартиры и паркоместа в жилом комплексе премиумкласса "Delmar Lux" в Днепре, а позже приобрел земельный участок под Киевом.

Активы появлялись и у других членов семьи. К примеру, сестра Журавлева в 2024 году приобрела офисное помещение и стала совладелицей большого помещения в центре Днепра, где сейчас работает хостел. Именно из-за этой деятельности доход Татьяны Журавлевой за год вырос до более чем 7,5 млн грн.

Чиновник объясняет такой образ жизни семьи доходами отца, которые не отражены в официальных реестрах: "Оборот наличных, бартер и другие операции были нормальной практикой", – отметил он.

По данным журналистов, родители Журавлева после 2014 остались на оккупированной части Донбасса и получили российские паспорта. Журавлев объяснил это семейными обстоятельствами и необходимостью ухаживать за родственниками пожилого возраста.

Как отмечает Bihus.Info, во время конкурса на должность главы Бюро экономической безопасности Украины в 2025 году несколько кандидатов получили негативные сигналы от спецслужб из-за возможных связей с Россией. Это явилось основанием и для дополнительных проверок, и для публичного скандала вокруг отбора.

В Бюро экономической безопасности заявили, что после запросов журналистов по поводу имущества сотрудников и их родственников внутренняя безопасность ведомства начала собственную проверку.

Напомним, ранее журналисты обнародовали расследование о возможных злоупотреблениях во львовском управлении Бюро экономической безопасности. В частности, руководитель оперативного управления БЭБ во Львовской области Роман Мудь мог быть причастен к созданию бизнеса, оформленного на членов его семьи.