Фото: поліція

Поліція затримала чоловіка, який під час конфлікту смертельно поранив свою сестру

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Подія сталася в одному з приватних будинків Ірпеня. Як з’ясували правоохоронці, 44-річний чоловік та його 47-річна сестра разом вживали алкоголь. Між ними виник конфлікт. У розпалі сварки чоловік схопив кухонний ніж і вдарив сестру в шию.

Жінку госпіталізували до реанімації, проте врятувати її не вдалося – від отриманого поранення вона померла в лікарні.

Поліцейські затримали зловмисника. Йому повідомили про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України).

Фігуранту загрожує до 15 років вʼязниці. Слідство триває.

