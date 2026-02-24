21:16  24 лютого
На Львівщині прокурор на авто збив двох дітей
20:43  24 лютого
Росіяни просунулися у напрямку Слов'янська на Донеччині
14:32  24 лютого
Потепління до +4 і дощі з мокрим снігом: якою буде погода 25 лютого в Україні
24 лютого 2026, 14:50

Вдарив ножем у шию: на Київщині чоловік вбив сестру під час сварки

24 лютого 2026, 14:50
Фото: поліція
Поліція затримала чоловіка, який під час конфлікту смертельно поранив свою сестру

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Подія сталася в одному з приватних будинків Ірпеня. Як з’ясували правоохоронці, 44-річний чоловік та його 47-річна сестра разом вживали алкоголь. Між ними виник конфлікт. У розпалі сварки чоловік схопив кухонний ніж і вдарив сестру в шию.

Жінку госпіталізували до реанімації, проте врятувати її не вдалося – від отриманого поранення вона померла в лікарні.

Поліцейські затримали зловмисника. Йому повідомили про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України).

Фігуранту загрожує до 15 років вʼязниці. Слідство триває.

Нагадаємо, на Харківщині чоловік жорстоко вбив свого брата-близнюка. Для того, щоб приховати злочин, він розчленував тіло та викинув голову на смітник.

Київська область події убивство затримання конфлікт
