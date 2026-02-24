Фото: ОГП

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

У липні 2024 року чоловік під час святкування власного дня народження жорстоко вбив цивільну дружину та її матір.

Трагедія сталася через сімейний конфлікт: теща заступилася за доньку, яка скаржилася на постійні образи та побиття з боку чоловіка. У відповідь чоловік схопив ніж і завдав жінкам численних ударів, від яких вони померли на місці. Щоб приховати злочин, він забив дошками двері в кімнату з тілами.

Увесь час чоловік намагався забезпечити собі алібі, розповідаючи різні історії: 9-річному сину померлої і сусідам казав про нібито від’їзд мами і бабусі до Запоріжжя. У магазині купляв морозиво і казав продавчині, що це для дружини і тещі, які чекають вдома.

Вже у суді хлопчик зізнався, що зранку після вбивства побачив тіла матері та бабусі, перед тим як вітчим забив двері, однак дуже злякався, замкнувся у собі і нікому про це не розповів.

Лише через кілька днів після події сусіди виявили тіла загиблих та повідомили про це правоохоронців.

У суді 45-річний обвинувачений свою вину не визнав.

Житомирський апеляційний суд призначив чоловіку довічне позбавлення волі. Також задоволений позов про виплату 10 мільйонів гривень моральної шкоди сину загиблої. Хлопчик, у якого не залишилося рідних, наразі перебуває під опікою хрещеної матері.

Нагадаємо, у Миколаєві чоловік через ревнощі вбив дружину та застрелився після кількох тижнів життя з тілом. На місці події знайшли передсмертну записку.