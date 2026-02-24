11:45  24 лютого
В Одесі затримали пару, яка погодилася зареєструвати Starlink для росіян
09:55  24 лютого
Масове харчове отруєння у Львові: серед постраждалих – 11 дітей
08:23  24 лютого
Лобове зіткнення на Хмельниччині: двоє загиблих та п'ятеро травмованих
UA | RU
UA | RU
24 лютого 2026, 10:52

Брехав 9-річному пасинку: на Житомирщині чоловік отримав довічне за вбивство дружини та тещі

24 лютого 2026, 10:52
Читайте также на русском языке
Фото: ОГП
Читайте также
на русском языке

Апеляційний суд Житомира переглянув вирок суду першої інстанції для мешканця Романівської громади, призначивши йому довічне ув’язнення

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

У липні 2024 року чоловік під час святкування власного дня народження жорстоко вбив цивільну дружину та її матір.

Трагедія сталася через сімейний конфлікт: теща заступилася за доньку, яка скаржилася на постійні образи та побиття з боку чоловіка. У відповідь чоловік схопив ніж і завдав жінкам численних ударів, від яких вони померли на місці. Щоб приховати злочин, він забив дошками двері в кімнату з тілами.

Увесь час чоловік намагався забезпечити собі алібі, розповідаючи різні історії: 9-річному сину померлої і сусідам казав про нібито від’їзд мами і бабусі до Запоріжжя. У магазині купляв морозиво і казав продавчині, що це для дружини і тещі, які чекають вдома.

Вже у суді хлопчик зізнався, що зранку після вбивства побачив тіла матері та бабусі, перед тим як вітчим забив двері, однак дуже злякався, замкнувся у собі і нікому про це не розповів.

Лише через кілька днів після події сусіди виявили тіла загиблих та повідомили про це правоохоронців.

У суді 45-річний обвинувачений свою вину не визнав.

Житомирський апеляційний суд призначив чоловіку довічне позбавлення волі. Також задоволений позов про виплату 10 мільйонів гривень моральної шкоди сину загиблої. Хлопчик, у якого не залишилося рідних, наразі перебуває під опікою хрещеної матері.

Нагадаємо, у Миколаєві чоловік через ревнощі вбив дружину та застрелився після кількох тижнів життя з тілом. На місці події знайшли передсмертну записку.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
суд убивство події Житомирська область вирок
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
У Херсоні через атаку дрона загинув 62-річний комунальник
24 лютого 2026, 14:11
На Черкащині нічна бійка закінчилася ножовим пораненням
24 лютого 2026, 13:58
Хабарі за "неофіційні" відпустки: командир частини на Київщині відповідатиме у суді
24 лютого 2026, 13:52
Пастка 2022 року: чому повномасштабної війни неможливо було уникнути
24 лютого 2026, 13:41
У Запоріжжі російський агент намагався влаштуватися "на роботу" до оборонного заводу
24 лютого 2026, 13:28
У Харкові горить кафе: понад 50 рятувальників працюють на місці
24 лютого 2026, 13:21
На Тернопільщині працівник мерії "зливав" дані про ТЦК
24 лютого 2026, 13:15
З фронту – поштою: ДБР зірвало доставку сотень боєприпасів до Харкова
24 лютого 2026, 12:57
Масове отруєння у дитячому центрі Львова: кількість госпіталізованих зросла до 21
24 лютого 2026, 12:51
У Києві без тепла залишаються 1126 будинків і 62 школи
24 лютого 2026, 12:36
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Всі публікації »
Віталій Портніков
Ігор Луценко
Остап Дроздов
Всі блоги »