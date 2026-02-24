Брехав 9-річному пасинку: на Житомирщині чоловік отримав довічне за вбивство дружини та тещі
Апеляційний суд Житомира переглянув вирок суду першої інстанції для мешканця Романівської громади, призначивши йому довічне ув’язнення
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.
У липні 2024 року чоловік під час святкування власного дня народження жорстоко вбив цивільну дружину та її матір.
Трагедія сталася через сімейний конфлікт: теща заступилася за доньку, яка скаржилася на постійні образи та побиття з боку чоловіка. У відповідь чоловік схопив ніж і завдав жінкам численних ударів, від яких вони померли на місці. Щоб приховати злочин, він забив дошками двері в кімнату з тілами.
Увесь час чоловік намагався забезпечити собі алібі, розповідаючи різні історії: 9-річному сину померлої і сусідам казав про нібито від’їзд мами і бабусі до Запоріжжя. У магазині купляв морозиво і казав продавчині, що це для дружини і тещі, які чекають вдома.
Вже у суді хлопчик зізнався, що зранку після вбивства побачив тіла матері та бабусі, перед тим як вітчим забив двері, однак дуже злякався, замкнувся у собі і нікому про це не розповів.
Лише через кілька днів після події сусіди виявили тіла загиблих та повідомили про це правоохоронців.
У суді 45-річний обвинувачений свою вину не визнав.
Житомирський апеляційний суд призначив чоловіку довічне позбавлення волі. Також задоволений позов про виплату 10 мільйонів гривень моральної шкоди сину загиблої. Хлопчик, у якого не залишилося рідних, наразі перебуває під опікою хрещеної матері.
Нагадаємо, у Миколаєві чоловік через ревнощі вбив дружину та застрелився після кількох тижнів життя з тілом. На місці події знайшли передсмертну записку.