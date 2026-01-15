13:45  15 січня
У Львові в одній із 16-поверхівок стався вибух: виникла пожежа
11:40  15 січня
У Тернополі в під’їзді багатоповерхівки знайшли новонароджену дитину в сумці
08:36  15 січня
На Прикарпатті батько катував прийомних дітей: підозру отримала посадовиця держслужби
UA | RU
UA | RU
15 січня 2026, 12:37

Вдарила ножем у шию: на Чернігівщині затримали підозрювану у вбивстві знайомого

15 січня 2026, 12:37
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Козельці Чернігівської області правоохоронці затримали 42-річну місцеву мешканку, яка підозрюється у вбивстві свого знайомого

Про це інформує поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що вдень 14 січня до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що в одній із квартир багатоповерхівки виявлено тіло чоловіка з ножовим пораненням у шию. На місце події одразу прибула слідчо-оперативна група.

У квартирі правоохоронці знайшли 49-річного чоловіка без ознак життя. Під час першочергових оперативно-розшукових заходів встановлено, що до вбивства причетна 42-річна власниця помешкання.

Попередньо з'ясовано, що між жінкою та її гостем виник конфлікт, під час якого вона схопила ніж та вдарила чоловіка у шию. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий загинув.

З місця злочину поліцейські вилучили речові докази, зокрема знаряддя вбивства.

Жінку затримали та помістили її до ізолятора тимчасового тримання. Підозрюваній загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Нагадаємо, на Волині жінка смертельно поранила чоловіка – він помер у лікарні. Жінку, 1974 року народження, затримано. Їй буде оголошено підозру за ч. 2 ст. 121 КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
поліція конфлікт Чернігівська область чоловік ніж ножове поранення жінка
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
Захворюваність на ГРВІ зросла на 15%: за тиждень захворіли понад 121 тис. людей
15 січня 2026, 15:34
У Тернополі двоє чоловіків обкрадали водомати
15 січня 2026, 15:22
На Полтавщині на трасі зіткнулися дві вантажівки: є постраждалі
15 січня 2026, 14:53
У Києві без тепла залишаються 287 будинків: енергетики працюють цілодобово
15 січня 2026, 14:49
На Прикарпатті працівники ТЦК за гроші переправляли чоловіків у Румунію
15 січня 2026, 14:35
ВПО з окупованих територій ризикують залишитися без житла: ГО "Захист Держави" звернулася до влади
15 січня 2026, 14:26
Калмикову викликали до Ради через нібито фейкове бронювання в НВМК
15 січня 2026, 14:12
Дистанційна інвалідність за $12 тисяч: на Дніпропетровщині затримали військового-організатора схеми
15 січня 2026, 14:07
Українці можуть отримати компенсацію за згорілу через перепади напруги техніку
15 січня 2026, 13:49
У Львові в одній із 16-поверхівок стався вибух: виникла пожежа
15 січня 2026, 13:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Сергій Фурса
Віталій Портніков
Всі блоги »