Вдарила ножем у шию: на Чернігівщині затримали підозрювану у вбивстві знайомого

У Козельці Чернігівської області правоохоронці затримали 42-річну місцеву мешканку, яка підозрюється у вбивстві свого знайомого

Про це інформує поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що вдень 14 січня до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що в одній із квартир багатоповерхівки виявлено тіло чоловіка з ножовим пораненням у шию. На місце події одразу прибула слідчо-оперативна група.

У квартирі правоохоронці знайшли 49-річного чоловіка без ознак життя. Під час першочергових оперативно-розшукових заходів встановлено, що до вбивства причетна 42-річна власниця помешкання.

Попередньо з'ясовано, що між жінкою та її гостем виник конфлікт, під час якого вона схопила ніж та вдарила чоловіка у шию. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий загинув.

З місця злочину поліцейські вилучили речові докази, зокрема знаряддя вбивства.

Жінку затримали та помістили її до ізолятора тимчасового тримання. Підозрюваній загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

