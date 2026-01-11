09:59  11 січня
РФ атакувала об’єкти критичної інфраструктури на Житомирщині, є поранені
08:26  11 січня
Американський телеканал виплатить українці півмільйона гривень за використання її імені у серіалі "Чорнобиль"
10:35  10 січня
На Київщині отримав вирок агент РФ, який підпалив авто військового
11 січня 2026, 09:11

Втрати РФ станом на 11 січня: Генштаб оновив дані

11 січня 2026, 09:11
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Станом на ранок 11 січня 2026-го Сили оборони знищили 1 218 940 бійців Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1130 військових. Дані уточнюються

Як передає RegioNews, про це повідомили у Генштабі Збройних сил України.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу – близько 1 218 940 (+1 130) осіб
  • танків – 11 541 (+11) од.
  • бойових броньованих машин – 23 885 (+3) од.
  • артилерійських систем – 35 952 (+44) од.
  • РСЗВ – 1 598 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 269 (+0) од.
  • літаків – 434 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 104 068 (+654) од.
  • крилаті ракети – 4 155 (+0) од.
  • кораблі / катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 73 644 (+134) од.
  • спеціальна техніка – 4 039 (+0) од.

Нагадаємо, у 2025 році РФ випустила по Україні 2,4 тис. ракет, понад 60 тис. авіабомб і понад 100 тис. дронів. При цьому повітряна тривога минулого року звучала щонайменше 19 тис. разів.

Генштаб Сили оборони втрати росіян війна
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
07 серпня 2025
