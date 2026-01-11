Втрати РФ станом на 11 січня: Генштаб оновив дані
Станом на ранок 11 січня 2026-го Сили оборони знищили 1 218 940 бійців Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1130 військових. Дані уточнюються
Як передає RegioNews, про це повідомили у Генштабі Збройних сил України.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу – близько 1 218 940 (+1 130) осіб
- танків – 11 541 (+11) од.
- бойових броньованих машин – 23 885 (+3) од.
- артилерійських систем – 35 952 (+44) од.
- РСЗВ – 1 598 (+1) од.
- засоби ППО – 1 269 (+0) од.
- літаків – 434 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 104 068 (+654) од.
- крилаті ракети – 4 155 (+0) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 73 644 (+134) од.
- спеціальна техніка – 4 039 (+0) од.
Нагадаємо, у 2025 році РФ випустила по Україні 2,4 тис. ракет, понад 60 тис. авіабомб і понад 100 тис. дронів. При цьому повітряна тривога минулого року звучала щонайменше 19 тис. разів.
