Бив по голові та грудях: на Київщині чоловік побив співмешканку до смерті

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

В Ірпені чоловік і жінка влаштували застілля з алкоголем. Коли між ними сталась сварка, чоловік завдав співмешканці численні удари в область голови та грудної клітини. Від отриманих травм вона померла на місці.

Правоохоронці затримали чоловіку. Він отримав підозру. Тепер йому загрожує до 10 років увʼязнення.

