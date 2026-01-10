Обмотав щелепи та шию скотчем: на Полтавщині врятували собаку, до якого жорстоко ставився чоловік

Фото: Нацполіція

У Полтавській області волонтери врятували собаку. Тварину в поганому стані побачили в громадському транспорті

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

У соціальних мережах правоохоронці знайшли кадри, де чоловік перевозив собаку в громадському транспорті, обмотавши його щелепи та шию скотчем. Правоохоронці розпочали пошуки.

Завдяки небайдужим громадянам та волонтерам скоро власника знайшли. Відомо, що собаку зараз вилучили в господаря. Тварину помістять в безпечні умови.

"Дільничні офіцери поліції Карлівщини разом з волонтерами встановили власника тварини. Стосовно порушника складено адмінпротокол за ст. 89 КУпАП – жорстоке поводження з твариною", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Івано-Франківщині правоохоронці відкрили кримінальне провадження проти 59-річного місцевого жителя, який прив'язав собаку до автомобіля і тягнув її по дорозі, після чого залишив на узбіччі за межами села.