На Волині затримали правоохоронця, який вимагав 1500 доларів за зняття з розшуку

фото: ДБР
У Волинській області ДБР затримало правоохоронця на хабарі за зняття з розшуку військовозобов’язаного чоловіка

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

За даними слідства, він діяв у змові зі службовими особами Володимирського РТЦК та СП і вимагав гроші у військовозобов’язаних за "вирішення питання" зі зняттям із розшуку.

У жовтні 2025 року до нього звернувся громадянин, який через сервіс "Резерв+" дізнався, що перебуває в розшуку за порушення правил військового обліку.

Посадовець заявив, що зняття з розшуку і внесення змін до реєстру коштуватиме "клієнту" 1500 доларів США.

Правоохоронці затримали зловмисника під час отримання неправомірної вигоди. Гроші вилучили під час обшуку автомобіля правоохоронця.

За скоєне горе-правоохоронцю загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомлялось, наприкінці 2025 року на Волині затримали прикордонників, які допомагали чоловікам незаконно виїхати за кордон. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Волинь ДБР правоохоронець розшук корупційна схема хабар
