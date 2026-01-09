На Волині затримали правоохоронця, який вимагав 1500 доларів за зняття з розшуку

фото: ДБР

У Волинській області ДБР затримало правоохоронця на хабарі за зняття з розшуку військовозобов’язаного чоловіка

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

За даними слідства, він діяв у змові зі службовими особами Володимирського РТЦК та СП і вимагав гроші у військовозобов’язаних за "вирішення питання" зі зняттям із розшуку.

У жовтні 2025 року до нього звернувся громадянин, який через сервіс "Резерв+" дізнався, що перебуває в розшуку за порушення правил військового обліку.

Посадовець заявив, що зняття з розшуку і внесення змін до реєстру коштуватиме "клієнту" 1500 доларів США.

Правоохоронці затримали зловмисника під час отримання неправомірної вигоди. Гроші вилучили під час обшуку автомобіля правоохоронця.

За скоєне горе-правоохоронцю загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомлялось, наприкінці 2025 року на Волині затримали прикордонників, які допомагали чоловікам незаконно виїхати за кордон. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.