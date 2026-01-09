На Волыни задержали правоохранителя, требовавшего 1500 долларов за снятие с розыска

фото: ГБР

В Волынской области ГБР задержало правоохранителя на взятке за снятие с розыска военнообязанного мужчины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

По данным следствия, он действовал в сговоре со должностными лицами Владимирского РТЦК и СП и требовал деньги у военнообязанных за решение вопроса со снятием с розыска.

В октябре 2025 к нему обратился гражданин, который через сервис "Резерв+" узнал, что находится в розыске за нарушение правил военного учета.

Чиновник заявил, что снятие с розыска и внесение изменений в реестр обойдется "клиенту" в 1500 долларов США.

Правоохранители задержали злоумышленника при извлечении неправомерной выгоды. Деньги изъяли во время обыска автомобиля правоохранителя.

За совершенное горе-правоохранителю грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщалось, в конце 2025 года на Волыни задержали пограничников, которые помогали мужчинам незаконно уехать за границу. Им грозит до 10 лет лишения свободы.