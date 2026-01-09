14:33  09 января
В выходные Украину накроют сильные морозы
14:04  09 января
Появились фото обломков "Орешника", которым РФ атаковала Львовщину
08:13  09 января
Смертельный обгон в Одесской области: один человек погиб, четверо пострадавших
09 января 2026, 15:23

На Волыни задержали правоохранителя, требовавшего 1500 долларов за снятие с розыска

09 января 2026, 15:23
фото: ГБР
В Волынской области ГБР задержало правоохранителя на взятке за снятие с розыска военнообязанного мужчины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

По данным следствия, он действовал в сговоре со должностными лицами Владимирского РТЦК и СП и требовал деньги у военнообязанных за решение вопроса со снятием с розыска.

В октябре 2025 к нему обратился гражданин, который через сервис "Резерв+" узнал, что находится в розыске за нарушение правил военного учета.

Чиновник заявил, что снятие с розыска и внесение изменений в реестр обойдется "клиенту" в 1500 долларов США.

Правоохранители задержали злоумышленника при извлечении неправомерной выгоды. Деньги изъяли во время обыска автомобиля правоохранителя.

За совершенное горе-правоохранителю грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщалось, в конце 2025 года на Волыни задержали пограничников, которые помогали мужчинам незаконно уехать за границу. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
История украинских референдумов: как это было
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
