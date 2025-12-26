16:24  26 грудня
Російська авіація атакувала Харків, є загиблі та поранені
15:09  26 грудня
У Сумах виникла критична ситуація з опаленням
14:48  26 грудня
Вихідними в Україні очікується мокрий сніг, ожеледиця та сильний вітер
26 грудня 2025, 16:59

РФ атакувала Волинь: тисячі людей залишились без світла

26 грудня 2025, 16:59
ілюстративне фото: з відкритих джерел
У п'ятницю, 26 грудня, росіяни атакували критичну інфраструктуру Волинської області. Внаслідок ворожої атаки тисячі абонентів залишились без світла

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на заяву голови Волинської обласної державної (військової) адміністрації Івана Рудницького.

"Неспокійним виявився день. Від ранку повітряна тривога оголошувалась двічі у Камені-Каширському і Ковельському районах та один раз – у Луцькому. Зокрема, ворожі шахеди знову атакували критичну інфраструктуру Волині", – йдеться у повідомленні.

Рудницький зазначив, що обійшлося без травмованих та загиблих.

Водночас внаслідок ворожого удару близько 8000 абонентів залишились без енергопостачання, наразі тривають відновлювальні роботи.

Раніше в Укренерго розповіли про стан енергосистеми після Різдва. Як зазначається, споживання електроенергії значно зросло. У деяких областях вимушено застосовані аварійні відключення.

23 грудня 2025
07 серпня 2025
