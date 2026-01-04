Фото: Свої/Кривий Ріг

Про це повідомляє "Свої.Кривий Ріг", передає RegioNews.

У Кривому Розі правоохоронці розслідують виявлення людських решток у районі гаражного кооперативу на вулиці Параджанова. Знахідку виявили поблизу гаражів, де в старій шафі було виявлено тіло, ймовірно, жінки. Про інцидент одразу повідомили поліцію, на місце прибули слідчі та криміналісти.

За попередніми даними, загиблою може бути 34-річна жінка, яка працювала на залізниці. Вона зникла наприкінці листопада, коли не з’явилася на нічну зміну. Після її відсутності колеги звернулися до правоохоронних органів із заявою про зникнення, і жінку оголосили в розшук.

Слідство також перевіряє коло спілкування зниклої. За наявною інформацією, жінка підтримувала стосунки з чоловіком, з яким у неї раніше виникали конфліктні ситуації. Ці відомості вивчаються в межах досудового розслідування, жодних офіційних висновків наразі не озвучено.

Наразі тривають слідчі дії та необхідні експертизи для встановлення особи загиблої, а також точних обставин і причин смерті. Правоохоронці з’ясовують, як і коли тіло опинилося в зазначеному місці. За результатами розслідування буде надано правову оцінку події.

