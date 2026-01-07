Боялась за життя сина: у Запоріжжі літня жінка віддала шахраю 10 тисяч доларів

Ілюстративне фото

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

10 квітня 2025 року пенсіонерка отримала дзвінок: їй пропонували оформити страховку, але вона відмовилась. Згодом з того ж номеру їй зателефонували та повідомили, що її син потрапив у аварію та потребує медичної допомоги. Шахрай сказав, що її сина нібито обов'язково треба везти до Дніпра, і за це потрібно заплатити 10 тисяч доларів.

Гроші сказали замотати у простирадло і також підготувати підковдру та наволочку. Аферист представився лікарем і заявив, що за грошима приїде його колега. Жінка повірила, і віддала незнайомцю пакет із білизною та 10 тисячами доларів. Через пів години їй зателефонував син, і вона зрозуміла, що її обманули.

Аферист на суді визнав провину. За його словами, він шукав підробіток. Знайомі передали його номер телефону якимось особам. Тож одного дня він отримав завдання поїхати за певною адресою і щось забрати. Обвинувачений був не сам, а з другом і вони поїхали разом. З підʼїзду вийшла бабуся і винесла пакет.

Пізніше на квартирі обвинувачений із товаришем відкрили пакет, порахували гроші й повідомили суму куратору в Telegram. Далі вони поїхали до обміну валют і 9 600 або 9 700 доларів поклали на визначений криптогаманець. Решту грошей куратор дозволив залишити собі й обвинувачений розділив суму з другом. За 500 доларів чоловік купив собі мобільний телефон, а решту прогуляв.

Суд звернув увагу, що за вісім місяців після злочину чоловік нічого не компенсував пенсіонерці. Він також користувався телефоном, який купив на її гроші, доки гаджет, як він заявив, не вкрали в грудні 2025 року.

Чоловіка засудили до трьох років позбавлення волі. Суд задовольнив цивільний позов потерпілої й ухвалив стягнути із засудженого 465 тисяч гривень матеріальної шкоди.

