Правоохоронці викрили у Волинській області незаконне виробництво та збут фальсифікованих алкогольних напоїв і тютюнових виробів

Жителі Луцька облаштували підпільне виробництво алкоголю у підвалах та підсобних приміщеннях власних будинків. Там вони виготовляли спиртне, розливали його у пляшки відомих марок, наклеювали підроблені акцизні марки та продавали постійним клієнтам.

Під час обшуків правоохоронці вилучили близько 1,5 тисячі літрів алкоголю та спирту, обладнання для його виготовлення і розливу, майже 3 тисячі пачок сигарет без акцизних марок, підроблені акцизні марки та автомобіль, яким перевозили контрафакт.

Орієнтовна вартість вилученого становить близько 2 мільйонів гривень. На майно накладено арешт.

Встановлено, що фігуранти раніше вже притягувалися до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічних правопорушень.

Триває досудове розслідування.

