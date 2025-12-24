11:15  24 грудня
У Запоріжжі з річки дістали тіло жінки
10:59  24 грудня
У Києві 20-річний молодик, погрожуючи пістолетом, намагався пограбувати кав’ярню
07:52  24 грудня
На Кіровоградщині померла 12-річна дівчинка: матері повідомлено про підозру
24 грудня 2025, 08:29

На Волині ліквідували масштабне виробництво алкоголю під відомими брендами

24 грудня 2025, 08:29
Фото: БЕБ
Правоохоронці викрили у Волинській області незаконне виробництво та збут фальсифікованих алкогольних напоїв і тютюнових виробів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.

Жителі Луцька облаштували підпільне виробництво алкоголю у підвалах та підсобних приміщеннях власних будинків. Там вони виготовляли спиртне, розливали його у пляшки відомих марок, наклеювали підроблені акцизні марки та продавали постійним клієнтам.

Під час обшуків правоохоронці вилучили близько 1,5 тисячі літрів алкоголю та спирту, обладнання для його виготовлення і розливу, майже 3 тисячі пачок сигарет без акцизних марок, підроблені акцизні марки та автомобіль, яким перевозили контрафакт.

Орієнтовна вартість вилученого становить близько 2 мільйонів гривень. На майно накладено арешт.

Встановлено, що фігуранти раніше вже притягувалися до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічних правопорушень.

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше на Київщині викрили підпільне виробництво кави під брендами світових марок. Масштабне виготовлення фальсифікату відбувалося у складських приміщеннях без жодних ліцензій чи договорів на використання торговельних марок.

23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
Довічне увʼязнення: у Рівному засудили чоловіка за зґвалтування 13-річної дівчинки
24 грудня 2025, 11:49
Україна може провести референдум щодо мирної угоди і вибори одночасно – Зеленський
24 грудня 2025, 11:45
Росіяни знову вдарили по Житомирщині: під прицілом – критична інфраструктура та місця вчорашніх влучань
24 грудня 2025, 11:40
Атаки РФ на енергоінфраструктуру: є нові знеструмлення у 5 областях
24 грудня 2025, 11:28
Мобілізацію можуть скоротити або скасувати: пояснення Зеленського
24 грудня 2025, 10:56
На Кіровоградщині внаслідок ДТП перекинулася вантажівка: є постраждалі
24 грудня 2025, 10:46
Смертельна ДТП на Буковині: водій загинув на місці
24 грудня 2025, 10:45
Суверенітет, Донбас і гарантії безпеки: Зеленський розкрив усі 20 пунктів мирної угоди
24 грудня 2025, 10:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
