У Луцьку чоловік ударив поліцейського під час змагань: рішення суду

Під час проведення спортивних змагань у Луцьку чоловік вдарив працівника поліції. За скоєне суд призначив йому рік іспитового строку

Про це пишуть "Волинські новини" із посиланням на вирок суду, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався 5 квітня 2025 року на проспекті Волі. У цей час патрульні поліцейські забезпечували перекриття руху транспорту в центральній частині міста, де проходив чемпіонат зі спортивної ходьби.

Нетверезий чоловік намагався перешкодити роботі правоохоронців і вдарив поліцейського кулаком в обличчя. Внаслідок цього потерпілий отримав закритий перелом кісток носа зі зміщенням.

Дії чоловіка кваліфікували за ч. 2 ст. 345 КК України – умисне заподіяння правоохоронцю легких тілесних ушкоджень.

У суді обвинувачений визнав провину та попросив вибачення у потерпілого. Поліцейський претензій до нього не мав.

Суд призначив чоловіку три роки обмеження волі, замінивши покарання на один рік іспитового строку.

