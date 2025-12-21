15:15  21 грудня
У Луцьку чоловік ударив поліцейського під час змагань: рішення суду
21 грудня 2025, 15:15

21 грудня 2025, 15:15
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Під час проведення спортивних змагань у Луцьку чоловік вдарив працівника поліції. За скоєне суд призначив йому рік іспитового строку

Про це пишуть "Волинські новини" із посиланням на вирок суду, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався 5 квітня 2025 року на проспекті Волі. У цей час патрульні поліцейські забезпечували перекриття руху транспорту в центральній частині міста, де проходив чемпіонат зі спортивної ходьби.

Нетверезий чоловік намагався перешкодити роботі правоохоронців і вдарив поліцейського кулаком в обличчя. Внаслідок цього потерпілий отримав закритий перелом кісток носа зі зміщенням.

Дії чоловіка кваліфікували за ч. 2 ст. 345 КК України – умисне заподіяння правоохоронцю легких тілесних ушкоджень.

У суді обвинувачений визнав провину та попросив вибачення у потерпілого. Поліцейський претензій до нього не мав.

Суд призначив чоловіку три роки обмеження волі, замінивши покарання на один рік іспитового строку.

Нагадаємо, на Полтавщині чоловіка затримали за замах на вбивство правоохоронця. Інцидент стався 21 жовтня в селищі Чорнухи Лубенського району. Затриманому повідомили про підозру.

