В Луцке мужчина ударил полицейского во время соревнований: решение суда

Иллюстративное фото: из открытых источников

Во время проведения спортивных соревнований в Луцке мужчина ударил полицейского. За совершенное суд назначил ему год испытательного срока

Об этом пишут "Волынские новости" со ссылкой на приговор суда, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел 5 апреля 2025 на проспекте Воли. В это время патрульные полицейские обеспечивали перекрытие движения транспорта в центральной части города, где проходил чемпионат по спортивной ходьбе.

Нетрезвый мужчина пытался помешать работе правоохранителей и ударил полицейского кулаком в лицо. В результате пострадавший получил закрытый перелом костей носа со смещением.

Действия мужчины квалифицировали по ч. 2 ст. 345 УК Украины – умышленное причинение правоохранителю легких телесных повреждений.

В суде обвиняемый признал вину и попросил прощения у потерпевшего. Полицейский претензий к нему не имел.

Суд назначил мужчине три года ограничения свободы, заменив наказание на один год испытательного срока.

Напомним, в Полтавской области мужчину задержали за покушение на убийство правоохранителя. Инцидент произошел 21 октября в поселке Чернухи Лубенского района. Задержанному сообщили о подозрении.