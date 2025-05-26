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26 травня 2025, 20:45

У Луцьку сталась бійка біля нічного клубу: серед учасників - правоохоронці

26 травня 2025, 20:45
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Фото: Нацполіція
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У мережі з'явились кадри з бійки біля нічного клубу на Волині. Правоохоронці встановлюють всіх причетних

Про це повідомляють "Волинські новини", передає RegioNews.

У Луцьку 25 травня біля нічного клубу MOJO сталась бійка за участі правоохоронців. За словами очевидців, правоохоронці та відвідувачі почали сваритися, а пізніше цей конфлікт переріс у бійку. Зазначається, що один з учасників вистрелив зі зброї вгору.

Як розповіла журналістам речниця ТУ ДБР у місті Львові Софія Лепех-Давидович, територіальним управлінням Державного бюро розслідувань за фактом події зареєстровано кримінальне провадження у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ч.1 ст.125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження).

Зараз правоохоронці встановлюють всіх порушників.

Нагадаємо, раніше на Київщині побились підлітки. Конфлікт стався прямо в електричці "Київ-Фастів". 15-річна дівчинка завдала тілесних ушкоджень.

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