Фото: Нацполиция

В сети появились кадры по драке у ночного клуба на Волыни. Правоохранители устанавливают всех причастных

Об этом сообщают "Волынские новости", передает RegioNews.

В Луцке 25 мая у ночного клуба MOJO произошла потасовка с участием правоохранителей. По словам очевидцев, правоохранители и посетители начали ссориться, а позже этот конфликт перерос в драку. Отмечается, что один из участников выстрелил из оружия.

Как рассказала журналистам представитель ТУ ДБР в городе Львове София Лепех-Давыдович, территориальным управлением Государственного бюро расследований по факту происшествия зарегистрировано уголовное производство в Едином реестре досудебных расследований по ч.1 ст.125 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное легкое телесное повреждение).

В настоящее время правоохранители устанавливают всех нарушителей.

Напомним, ранее в Киевской области подрались подростки. Конфликт произошел прямо в электричке "Киев-Фастов". 15-летняя девочка нанесла телесные повреждения.