фото: Львівська митниця

Про це передає RegioNews із посиланням на Львівську митницю.

Прикраси – фібулу (застібку) І-ІІ століття нашої ери та чотири персні, датовані XII-XIV століттями – намагалися переслати у поштою. Однак їх виявили митники під час огляду відправлення.

Знахідку вилучили та направили на експертизу. Фахівці підтвердили: артефакти мають культурну цінність і можуть бути занесені до Державного реєстру національного культурного надбання.

Повідомлення про контрабанду культурних цінностей направили до Нацполіції.

Прикрасу та персні перейдуть до "скарбниці" Національного культурного надбання.

Нагадаємо, раніше 35-річна жителька Чернівців намагалась вивезти з України колекцію старовинних монет з металу жовтого, мідного та білого кольорів.