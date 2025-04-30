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30 квітня 2025, 04:19

Контрабанда поштою: з України хотіли відправити історичні прикраси

30 квітня 2025, 04:19
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фото: Львівська митниця
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На митному посту "Львів – поштовий" виявили рідкісні історичні артефакти

Про це передає RegioNews із посиланням на Львівську митницю.

Прикраси – фібулу (застібку) І-ІІ століття нашої ери та чотири персні, датовані XII-XIV століттями – намагалися переслати у поштою. Однак їх виявили митники під час огляду відправлення.

Знахідку вилучили та направили на експертизу. Фахівці підтвердили: артефакти мають культурну цінність і можуть бути занесені до Державного реєстру національного культурного надбання.

Повідомлення про контрабанду культурних цінностей направили до Нацполіції.

Прикрасу та персні перейдуть до "скарбниці" Національного культурного надбання.

Нагадаємо, раніше 35-річна жителька Чернівців намагалась вивезти з України колекцію старовинних монет з металу жовтого, мідного та білого кольорів.

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Львів митниця контрабанда прикраси культурна цінність
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