Контрабанда поштою: з України хотіли відправити історичні прикраси
На митному посту "Львів – поштовий" виявили рідкісні історичні артефакти
Про це передає RegioNews із посиланням на Львівську митницю.
Прикраси – фібулу (застібку) І-ІІ століття нашої ери та чотири персні, датовані XII-XIV століттями – намагалися переслати у поштою. Однак їх виявили митники під час огляду відправлення.
Знахідку вилучили та направили на експертизу. Фахівці підтвердили: артефакти мають культурну цінність і можуть бути занесені до Державного реєстру національного культурного надбання.
Повідомлення про контрабанду культурних цінностей направили до Нацполіції.
Прикрасу та персні перейдуть до "скарбниці" Національного культурного надбання.
Нагадаємо, раніше 35-річна жителька Чернівців намагалась вивезти з України колекцію старовинних монет з металу жовтого, мідного та білого кольорів.