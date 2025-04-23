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До суду скерований обвинувальний акт стосовно місцевого підприємця, який, використовуючи підроблені документи, заволодів 50 га землі комунальної власності

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури.

Обвинувачений з вересня 2023 року по березень 2024 року надав держреєстраторам підроблені рішення сесії Юнаківської сільради Сумського району про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 27 земельних ділянок з комунальної у власність громадян.

При цьому фігурант представляв інтереси осіб, яким нібито були виділені земельні ділянки, на підставі довіреностей на ведення земельних справ, які люди надали йому через власну необізнаність.

На основі зазначених підроблених документів за кожним із 27 громадян було зареєстровано право власності на земельні ділянки площею близько 2 га для особистого селянського господарства.

У подальшому отриману шахрайським шляхом землю підприємець продав.

Згідно з висновком експертів, Юнаківській сільській раді спричинено шкоду в розмірі майже 600 тисяч гривень.

Нагадаємо, на Закарпатті судитимуть групу "чорних лісорубів", які вирубили дерев в лісі на 35,5 млн гривень.