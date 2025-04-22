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22 квітня 2025, 03:37

На Волині на залізничному переїзді сталася ДТП: авто розтрощене вщент

22 квітня 2025, 03:37
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фото: ДСНС
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ДТП сталася опівдні 20 квітня на залізничному переїзді в селі Дубриничі Ужгородського району

Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС.

Легковик Audi A8, за кермом якого перебувала 27-річна дівчина, не впоралася з керуванням і виїхала на залізничну колію, де автомобіль збив пасажирський потяг сполученням "Київ – Ужгород".

На момент аварії в автівці перебували три людини. Один із пасажирів, 23-річний молодик, отримав травми різного ступеня важкості та був госпіталізований.

Після завершення аварійно-рятувальних робіт, бійці ДСНС відбуксирували авто з залізничних колій, що дало змогу відновити рух потяга.

Причини та обставини ДТП встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, вдень 20 квітня на Вінниччині рейсовий автобус врізався в дерево. Внаслідок аварії одна людина загинула та шестеро дістали травми. Водія автобуса затримали.

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