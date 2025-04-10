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10 квітня 2025, 22:50

На Волині жінку оштрафували через меми, які робив її син

10 квітня 2025, 22:50
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Ілюстративне фото
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На Волині судили жінку, син якої робив меми. У результаті їй доведеться платити штраф

Про це повідомляє Судово-Юридична газета, передає RegioNews.

На Волині судили матір семикласника. Жінку оштрафували за те, що хлопчик створював меми. Відомо, що це були жарти про його однокласників.

У матеріалах сказано, що школяр створював образливі меми та поширював їх. Цим хлопчик "принизив їхню честь і гідність".

На суді жінка визнала провину, просила суворо не карати. Вона зазначила, що займається вихованням дитини і провела з ним профілактичну бесіду. Суд оштрафував жінку на 850 гривень.

Нагадаємо, раніше у Львові суд судили бабусю за секс-відео її онуки. Дівчинка записала на відео свій секс з хлопцем. Бабуся пояснила, що виховує дівчинку сама, бо її мати померла, а батько – мобілізований.

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