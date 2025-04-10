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На Волыни судили женщину, сын которой создавал мемы. В результате ей придется платить штраф

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

На Волыни судили мать семиклассника. Женщина была оштрафована за то, что мальчик создавал мемы. Известно, что это были шутки о его одноклассниках.

В материалах говорится, что школьник создавал оскорбительные мемы и распространял их. Этим мальчик "унизил их честь и достоинство".

На суде женщина признала вину, просила строго не наказывать. Она отметила, что занимается воспитанием ребенка и провела с ним профилактическую беседу. Суд оштрафовал женщину на 850 гривен.

Напомним, ранее во Львове суд судили бабушку за секс-видео ее внучки. Девочка записала на видео свой секс с парнем. Бабушка объяснила, что воспитывает девочку сама, потому что ее мать умерла, а отец – мобилизованный.