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10 апреля 2025, 22:50

На Волыни женщину оштрафовали из-за мэмов, которые делал ее сын

10 апреля 2025, 22:50
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Иллюстративное фото
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На Волыни судили женщину, сын которой создавал мемы. В результате ей придется платить штраф

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

На Волыни судили мать семиклассника. Женщина была оштрафована за то, что мальчик создавал мемы. Известно, что это были шутки о его одноклассниках.

В материалах говорится, что школьник создавал оскорбительные мемы и распространял их. Этим мальчик "унизил их честь и достоинство".

На суде женщина признала вину, просила строго не наказывать. Она отметила, что занимается воспитанием ребенка и провела с ним профилактическую беседу. Суд оштрафовал женщину на 850 гривен.

Напомним, ранее во Львове суд судили бабушку за секс-видео ее внучки. Девочка записала на видео свой секс с парнем. Бабушка объяснила, что воспитывает девочку сама, потому что ее мать умерла, а отец – мобилизованный.

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