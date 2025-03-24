Не могли відчинити дверей: на Волині рятувальники допомогли двом пенсіонерам

фото: ДСНС Волині

У неділю, 23 березня, рятувальники провели дві аварійно-рятувальні операції у Володимирському та Луцькому районах

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС, передає RegioNews.

Так, у місті Нововолинськ на вул. Стуса чоловік 1945 року народження не виходив на зв'язок із рідними.

Працівники5-ї Державної пожежно-рятувальної частини за допомогою шанцевого інструменту під наглядом працівників поліції відчинили вікно та забезпечили доступ для працівників медичної служби. Чоловіка постраждалого госпіталізували до медичного закладу.

Окрім того, рятувальники допомогли відчинити двері квартири в Луцьку на проспекті Волі, де перебував чоловік 1934 року народження, що потребував медичної допомоги.

Постраждалого передали бригаді швидкої допомоги.

Нагадаємо, в Дніпрі медики врятували пенсіонера, який намагався покінчити життя самогубством.