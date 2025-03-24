08:15  24 березня
На Полтавщині четверо дітей побили 10-річного хлопчика
10:59  24 березня
Російський дрон влучив у будинок відомого українського актора
09:53  24 березня
На Волині підліток задля розваги стріляв по собаках із пневматичного пістолета
UA | RU
UA | RU
24 березня 2025, 11:36

Не могли відчинити дверей: на Волині рятувальники допомогли двом пенсіонерам

24 березня 2025, 11:36
Читайте также на русском языке
фото: ДСНС Волині
Читайте также
на русском языке

У неділю, 23 березня, рятувальники провели дві аварійно-рятувальні операції у Володимирському та Луцькому районах

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС, передає RegioNews.

Так, у місті Нововолинськ на вул. Стуса чоловік 1945 року народження не виходив на зв'язок із рідними.

Працівники5-ї Державної пожежно-рятувальної частини за допомогою шанцевого інструменту під наглядом працівників поліції відчинили вікно та забезпечили доступ для працівників медичної служби. Чоловіка постраждалого госпіталізували до медичного закладу.

Окрім того, рятувальники допомогли відчинити двері квартири в Луцьку на проспекті Волі, де перебував чоловік 1934 року народження, що потребував медичної допомоги.

Постраждалого передали бригаді швидкої допомоги.

Нагадаємо, в Дніпрі медики врятували пенсіонера, який намагався покінчити життя самогубством.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Волинська область квартира пенсіонери двері ДСНС рятувальники
Окупанти завдали авіаудару по приватному сектору на Донеччині
24 березня 2025, 11:27
ДТП на Хмельниччині: рятувальники деблокували вагітну жінку
23 березня 2025, 16:16
На Прикарпатті з ліфта багатоповерхівки визволили жінку з двома маленькими дітьми
21 березня 2025, 09:12
Всі новини »
10 березня 2025
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Більша частина українських пенсіонерів живе за межею бідності. В той же час розрив у розмірах пенсій може відрізнятися в сотню разів, якщо порівнювати мінімальну пенсію з пенсіями працівників правоохо...
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
З’явилося повне відео вбивства Ганула в Одесі
24 березня 2025, 12:34
На Закарпатті оголосили снiголавинну небезпеку
24 березня 2025, 12:29
Зеленський підписав закон про збільшення акцизу на цигарки
24 березня 2025, 12:13
У Полтаві чоловік побив 11-місячну доньку
24 березня 2025, 12:01
Росіяни накрили з артилерії село на Херсонщині: загинув чоловік
24 березня 2025, 12:00
Коаліція дронів виділила Україні 20 мільйонів євро на розвідувальні БпЛА
24 березня 2025, 11:57
Через війну в Україні загинули щонайменше 604 дитини
24 березня 2025, 11:45
У Полтаві водій Mazda збив 14-річну дівчинку
24 березня 2025, 11:36
Окупанти завдали авіаудару по приватному сектору на Донеччині
24 березня 2025, 11:27
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Всі публікації »
Православна церква України
Віктор Шлінчак
Вадим Денисенко
Всі блоги »