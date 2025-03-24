Окупанти завдали авіаудару по приватному сектору на Донеччині
У неділю, 24 березня, ворожа авіація завдала удару по місту Родинське Покровського району
Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.
Росіяни поцілили по по приватному сектору, влучивши у будинок. Внаслідок вибуху зайнялися дві господарчі споруди.
Рятувальники ліквідували пожежу на площі 60 кв.метрів, не допустивши подальшого поширення вогню.
На щастя, обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, 23 березня російські окупанти вбили двох мешканців Донецької області та поранили ще двох осіб.
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