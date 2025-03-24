Не могли открыть дверь: на Волыни спасатели помогли двум пенсионерам

фото: ГСЧС Волыни

В воскресенье, 23 марта, спасатели провели две аварийно-спасательные операции во Владимирском и Луцком районах

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС, передает RegioNews.

Так, в городе Нововолынск по ул. Стуса мужчина 1945 года рождения не выходил на связь с родными.

Сотрудники 5-й Государственной пожарно-спасательной части с помощью шанцевого инструмента под наблюдением работников полиции открыли окно и обеспечили доступ для работников медицинской службы. Мужчину пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение.

Кроме того, спасатели помогли открыть двери квартиры в Луцке на проспекте Воли, где находился мужчина 1934 года рождения, нуждавшийся в медицинской помощи.

Пострадавшого передали бригаде скорой помощи.

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