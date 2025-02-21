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21 лютого 2025, 05:53

У Києві викрили "благодійників", які продавали автівки, призначені для ЗСУ

21 лютого 2025, 05:53
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фото: прокуратура
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Двом киянам оголосили підозру за продаж автомобілів, ввезених в Україну як гуманітарна допомога ЗСУ

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає RegioNews.

Протягом двох років благодійна організація ввезла в Україну з країн ЄС близько 200 авто як допомогу для ЗСУ, тобто без сплати митних платежів.

Замість того, щоб передати машини військовим, учасники схеми їх продавали. 42-річна жінка організовувала ввезення, розмитнення та встановлювала ціну, а її спільник шукав покупців, показував авто та отримував гроші.

Під час розслідування у фігурантів купили два авто – мікроавтобус Ford Transit і позашляховик Mitsubishi Pajero, які завезли як благодійну допомогу для ЗСУ. За них заплатили майже 17 тисяч доларів.

Продавця машин затримали одразу після угоди. Під час обшуків правоохоронці вилучили ще 17 автомобілів, ввезених від імені підконтрольної зловмисникам благодійної організації.

Керівник благодійної організації, від імені якої завозили машини до України, помер в березні 2024 року, однак всі документи протягом 2024-2025 років візувались його електронно-цифровим підписом.

Наразі двом учасникам схеми – чоловіку та жінці – оголосили підозри. Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності їх спільників.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині викрили аферистів, які виманювали гроші через благодійні збори на ЗСУ.

Київ затримання продаж авто ЗСУ гуманітарна допомога
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