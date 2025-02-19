На Волині високопосадовець Держгеокадастру намагався привласнити землі біля озера Світязь
Підозру отримав один із заступників начальника ГУ Держгеокадастру у Волинській області, який організував оборудку для привласнення землі на береговій лінії озера Світязь
Про це повідомляє Держбюро розслідувань, передає RegioNews.
Посадовець незаконно змінив інформацію у Державному земельному кадастрі щодо координат двох земельних ділянок площею 1,33 га та 2 га, які вже перебували у володінні громадян.
Для цього він використовував свої службові повноваження та особистий вплив на підлеглих працівників Держгеокадастру. Потім чиновник організував оформлення передачі цієї землі у власність наближених до себе осіб, які навіть не знали про набуття цих активів.
Збитки держави від таких дій перевищили 3,84 млн гривень.
Фігуранту обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання та відсторонили від займаної посади. Йому загрожує до 6 років тюрми.
Вирішується питання щодо арешту майна для відшкодування збитків та незаконно переданої землі.
Раніше підозри оголосили колишньому посадовцю Шацького відділу Держгеокадастру у Волинській області, а також розробнику проєктної документації.
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