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19 лютого 2025, 17:47

На Волині високопосадовець Держгеокадастру намагався привласнити землі біля озера Світязь

19 лютого 2025, 17:47
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фото: wikipedia
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Підозру отримав один із заступників начальника ГУ Держгеокадастру у Волинській області, який організував оборудку для привласнення землі на береговій лінії озера Світязь

Про це повідомляє Держбюро розслідувань, передає RegioNews.

Посадовець незаконно змінив інформацію у Державному земельному кадастрі щодо координат двох земельних ділянок площею 1,33 га та 2 га, які вже перебували у володінні громадян.

Для цього він використовував свої службові повноваження та особистий вплив на підлеглих працівників Держгеокадастру. Потім чиновник організував оформлення передачі цієї землі у власність наближених до себе осіб, які навіть не знали про набуття цих активів.

Збитки держави від таких дій перевищили 3,84 млн гривень.

Фігуранту обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання та відсторонили від займаної посади. Йому загрожує до 6 років тюрми.

Вирішується питання щодо арешту майна для відшкодування збитків та незаконно переданої землі.

Раніше підозри оголосили колишньому посадовцю Шацького відділу Держгеокадастру у Волинській області, а також розробнику проєктної документації.

Нагадаємо, раніше на Одещині викрили депутата, який зі спільниками створював небезпеку для екології та місцевих жителів/

ДБР земля Волинська область привласнення Держгеокадастр Озеро Світязь
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