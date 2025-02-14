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На Одещині правоохоронці викрили групу на чолі з депутатом. Зловмисники займалися утилізацією небезпечних відходів, не маючи на це ліценції. Це призвело до поганих наслідків

Про це повідомляє Нацполіція України, передає RegioNews.

На Одещині викрили депутата з групою осіб, які забруднили понад 2 квадратних метрів землі небезпечними відходами. Зловмисники не мали ліцензії, але займалися збором небезпечних рідких відходів, які потребують утилізації. Йдеться, зокрема, про залишки нафтопродуктів.

Вони зливали ці відходи на ділянці полігону. Правоохоронці підкреслили, що ці дії призвели до істотного погіршення екологічної обстановки. Зловмисникам загрожує до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Київщині викрили директора підприємства, який допустив зберігання залишків у несанкціонованих місцях і не вжив заходів щодо їх утилізації. Таке порушення призвело до забруднення території понад 65 тисяч квадратних метрів. Держекоінспекція підтвердила, що фермер створив небезпеку для довкілля та людей.