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Подозрение получил один из заместителей начальника ГУ Госгеокадастра в Волынской области, организовавший сделку для присвоения земли на береговой линии озера Свитязь

Об этом сообщает Госбюро расследований, передает RegioNews.

Чиновник незаконно изменил информацию в Государственном земельном кадастре относительно координат двух земельных участков площадью 1,33 га и 2 га, которые уже находились во владении граждан.

С этой целью он использовал свои служебные полномочия и личное влияние на подчиненных работников Госгеокадастра. Затем чиновник организовал оформление передачи этой земли в собственность приближенных к себе лиц, даже не знавших о приобретении этих активов.

Ущерб государства от таких действий превысил 3,84 млн гривен.

Фигуранту избрали меру пресечения в виде личного обязательства и отстранили от занимаемой должности. Ему грозит до 6 лет тюрьмы.

Решается вопрос об аресте имущества для возмещения ущерба и незаконно переданной земли.

Ранее подозрения объявили бывшему чиновнику Шацкого отдела Госгеокадастра в Волынской области, а также разработчику проектной документации.

Напомним, ранее в Одесской области разоблачили депутата, который с сообщниками создавал опасность для экологии и местных жителей/