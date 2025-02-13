фото: ГПСУ

Двух парней задержали в районе Ковеля при попытке побега за границу

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Сначала парни встретились с пограничниками во время проверочных мероприятий в контролируемом пограничном районе. Они объяснили, что едут на день рождения друга, взяв подарки и продукты. Впоследствии парней обнаружили в другом месте, где они признались, что действительно планировали незаконно пересечь границу.

При осмотре выяснилось, что в "подарочных" коробках были теплая тактическая одежда, лекарства, консервы, а также топор, пилка и другие предметы, необходимые для путешествия.

На парней, 20-летнего львовянина и 22-летнего жителя Полтавщины, составили соответствующие админматериалы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине ликвидировали новые "схемы для уклонистов": среди организаторов – россиянка, которая выдавала себя за мужчину.