На Волині за перешкоджання мобілізації адміністраторка Viber-груп отримала вирок

У Волинській області винесли вирок адміністраторці шести Viber-груп, яка оприлюднювала місця роздачі повісток в Рівненській та Волинській областях

Відповідне рішення 13 січня виніс Ковельський міськрайонний суд, повідомляє RegioNews.

Як йдеться у вироку, із травня до жовтня 2024 року жінка адмініструвала шість Viber-груп, де розповідала про місця роздачі повісток на Рівненщині та Волині.

Зокрема, один із найбільших чатів налічував 13 679 підписників, а найменший – 38. За інформацією правоохоронців, обвинувачена систематично інформувала про роботу співробітників ТЦК в окремих населених пунктах двох областей, чим перешкоджала мобілізації.

Суд визнав її винною у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань та призначив 5 років позбавлення волі.

Але через те, що обвинувачена свою вину визнала й підписала відповідну угоду з прокурором, а також активно сприяла розкриттю злочину, раніше не була судима, має позитивну характеристику за місцем проживання, а також виховує трьох неповнолітніх дітей, суд звільнив її від основного покарання і призначив рік умовно. У неї також конфіскують телефон Redmi Note 4. Це рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Нагадаємо, на Прикарпатті суд визнав винною у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ місцеву жительку, яка адмініструвала групи про повістки. Суд звільнив її від покарання, призначивши 1,5 року іспитового терміну