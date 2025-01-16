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16 января 2025, 16:50

На Волыни за препятствование мобилизации администратор Viber-групп получил приговор

16 января 2025, 16:50
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В Волынской области приговорили администратора шести Viber-групп, которая обнародовала места раздачи повесток в Ровенской и Волынской областях

Соответствующее решение 13 января вынес Ковельский горрайонный суд, сообщает RegioNews .

Как говорится в приговоре , с мая по октябрь 2024 женщина администрировала шесть Viber-групп, где рассказывала о местах раздачи повесток на Ровенщине и Волыни.

В частности, один из самых больших чатов насчитывал 13 679 подписчиков, а самый маленький – 38. По информации правоохранителей, обвиняемая систематически информировала о работе сотрудников ТЦК в отдельных населенных пунктах двух областей, чем препятствовала мобилизации.

Суд признал ее виновной в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований и назначил 5 лет лишения свободы.

Но из-за того, что обвиняемая свою вину признала и подписала соответствующее соглашение с прокурором, а также активно способствовала раскрытию преступления, ранее не была судима, имеет положительную характеристику по месту жительства, а также воспитывает троих несовершеннолетних детей, суд освободил ее от основного наказания и назначил год условно. У нее также конфискуют телефон Redmi Note 4. Это решение еще можно обжаловать в апелляционном суде.

Напомним, в Прикарпатье суд признал виновной в препятствовании законной деятельности ВСУ местную жительницу, которая администрировала группы о повестках. Суд освободил ее от наказания , назначив 1,5 года испытательного срока

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