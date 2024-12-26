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ДТП сталася 25 грудня близько 20:00 між населеними пунктами Губин – Березовичі Володимирського району

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій Opel не впорався з керуванням, внаслідок чого автівка з’їхала у кювет та перекинулася. 43-річний керманича викинуло з авто на узбіччя, він травмувався. Також постраждала пасажирка легковика – 39-річна жінка, після надання меддопомоги її відпустили додому.

Встановлено, що 43-річний чоловік був за кермом у стані алкогольного сп’яніння.

За фактом аварії розпочато кримінальне провадження.

Нагадаємо, вдень 25 грудня на Хмельниччині зіткнулися два автомобілі. Постраждали чотири людини.