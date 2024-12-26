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ДТП произошло 25 декабря около 20:00 между населенными пунктами Губин – Березовичи Владимирского района

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель Opel не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал в кювет и перевернулся. 43-летний водителя выбросило из авто на обочину, он травмировался. Также пострадала пассажирка легковушки – 39-летняя женщина, после оказания медпомощи ее отпустили домой.

Установлено, что 43-летний мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

По факту аварии начато уголовное производство.

Напомним, днем 25 декабря в Хмельницкой области столкнулись два автомобиля. Пострадали четыре человека.