На Волыни легковушка слетела в кювет и перевернулась: водителя выбросило с авто
ДТП произошло 25 декабря около 20:00 между населенными пунктами Губин – Березовичи Владимирского района
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Водитель Opel не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал в кювет и перевернулся. 43-летний водителя выбросило из авто на обочину, он травмировался. Также пострадала пассажирка легковушки – 39-летняя женщина, после оказания медпомощи ее отпустили домой.
Установлено, что 43-летний мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
По факту аварии начато уголовное производство.
Напомним, днем 25 декабря в Хмельницкой области столкнулись два автомобиля. Пострадали четыре человека.
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