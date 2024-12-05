На Волині 25-річного вчителя підозрюють у розбещенні 15-річного учня
Вчителю ліцею на Волині оголосили підозру у розбещенні неповнолітнього
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури.
Підозру отримав 25-річний вчитель. У вересні-жовтні цього року він вдавався до розпусних дій щодо свого 15-річного учня. Педагог за гроші пропонував підлітку вчиняти дії сексуального характеру.
Зазначається, що наразі дитина вже не навчається у ліцеї.
Вирішується питання про обрання фігуранту запобіжного заходу.
У межах слідства встановлюються усі обставини вчинення злочину.
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