На Волині 25-річного вчителя підозрюють у розбещенні 15-річного учня

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Вчителю ліцею на Волині оголосили підозру у розбещенні неповнолітнього

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури.

Підозру отримав 25-річний вчитель. У вересні-жовтні цього року він вдавався до розпусних дій щодо свого 15-річного учня. Педагог за гроші пропонував підлітку вчиняти дії сексуального характеру.

Зазначається, що наразі дитина вже не навчається у ліцеї.

Вирішується питання про обрання фігуранту запобіжного заходу.

У межах слідства встановлюються усі обставини вчинення злочину.

Нагадаємо, раніше на Хмельниччині чоловіка увʼязнили за сексуальне насильство над 5-річним хлопчиком.