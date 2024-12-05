На Волыни 25-летнего учителя подозревают в развращении 15-летнего ученика

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Учителю лицея на Волыни объявили подозрение в растлении несовершеннолетнего

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Подозрение получил 25-летний учитель. В сентябре-октябре этого года он прибегал к развратным действиям в отношении своего 15-летнего ученика. Педагог за деньги предлагал подростку совершать действия сексуального характера.

Отмечается, что ребенок уже не учится в лицее.

Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.

В рамках следствия устанавливаются все происшествия совершения преступления.

Напомним, ранее в Хмельницкой области мужчину заключили в тюрьму за сексуальное насилие над 5-летним мальчиком.